S platformo Tiktok do mlade generacije

Po Facebooku, Twitterju, Instagramu, Telegramu in Linkedinu bo Občina Trst aktivirala še eno družbeno omrežje. Na vrsto je prišel TikTok, za mnoge aplikacija prihodnosti, ki lahko javnim upravam omogoči zbližanje z mlado generacijo. Zato bo Občina Trst na tej platformi poslej objavljala krajše videoposnetke, ki bodo namenjeni najstnikom in mladostnikom.

To so na srečanju z novinarji napovedali pristojni občinski odbornik Lorenzo Giorgi, vodja občinskega oddelka za inovacijo Lorenzo Bandelli in upravitelj družbenih omrežij tržaške javne uprave Christian Tosolin. Ta je povedal, da so prva javna uprava v Italiji, ki se je odločila aktivirati TikTok. »Gre za eksperiment. Ne vemo še, kakšen bo odziv mladih. A glede na to, da so vsa naša družbena omrežja odlično obiskana, se nam je zdelo vredno poskusiti,« je odločitev za novo družbeno omrežje utemeljil Tosolin, ki je postregel tudi s podatkom, da število uporabnikov tega kanala strmo narašča. TikTok ima namreč 500 milijonov aktivnih uporabnikov po svetu in to je bila tretja največkrat prenesena aplikacija v prvem delu lanskega leta.