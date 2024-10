S pravičnimi izdelki proti izkoriščanju

Solidarnostna trgovina združenja Mosaico je svojo Trgovino sveta, v kateri se prodajajo izključno pridelki pravične trgovine, selila iz Ulice Santi Martiri v Ulico Mazzini. Preselili so se že junija, a so uradno odprtje priredili šele pred nedavnim.

Združenje Mosaico je pred časom stopilo v omrežje Trgovin sveta, ki šteje pet prodajaln v Furlaniji - Julijski krajini (v Trstu je poleg omenjene še prodajalna združenja Senza Confini-Brez meja v Ulici Torrebianca). Z neprofitno prodajo, ki jo nadzira organizacija Altromercato, in promocijo pravičnega trga se samo v Trstu ukvarja okrog 40 prostovoljcev. S svojim delom se borijo proti nehumanim življenjskim razmeram številnih delavk in delavcev, in proti izkoriščanju nasploh.