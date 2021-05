S predstavo Gospa Pehtra se vrača Gledališki vrtiljak

Kot večina gledališč je tudi Gledališki vrtiljak za to sezono pripravil spored šestih otroških predstav. A po prvi, oktobrski predstavi, so se vrata vseh gledališč nepreklicno zaprla. Šele sedaj, ko bi se bila morala sezona po napovedih in tradiciji zaključiti že meseca marca, lahko organizatorji (Radijski oder in Slovenska prosveta) ponudijo abonentom predstavo, ki je bila napovedana za februar. To je prelepa pravljica bratov Grimm v priredbi Boštjana Štormana, Gospa Pehtra v izvedbi Gledališča iz desnega žepka.

Dolgo pričakovani dogodek bo zaživel v nedeljo, 23 maja, ob 16.30 v Marijinem domu pri Svetem Ivanu v Trstu (Ul. Brandesia 27), seveda po strogih navodilih ministrstva za zdravje, ki so zahtevala, da bo predstava le ena in namenjena le abonentom, ki bodo morali ves čas predstave nositi zaščitno masko.

Predstavo Gospa Pehtra oblikujeta sicer samo dva igralca: Lucija Ćirović je vzgojiteljica, igralka, lutkarica, dramska pedagoginja, edina slovenska profesionalna ventrilokvistka, Boštjan Štorman pa je likovni in dramski pedagog, režiser, scenograf, oblikovalec in izdelovalec lutk, ki jim sam tudi vliva življenje z glasom in gibi. Dragocen sooblikovalec predstave je poleg njiju Goran Završnik, avtor glasbene kulise.

V pravljici nastopata dve polsestri, od katerih ima mati rajši leno, medtem ko mora pridna opravljati težka hišna opravila. Nekega dne ji motek volne pade v vodnjak in ko ga hoče potegniti ven, še sama pade vanj. Tako se znajde v čudežni deželi Gospe Pehtre.