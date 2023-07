S presejalnim testiranjem proti hepatitisu

Svetovna zdravstvena organizacija posveča 28. julij informiranju in preventivi v boju proti virusu hepatitisa. Gre namreč za na svetu zelo razširjen virus s petimi različicami, to so A, B, C, D in E, ki prinašajo vnetje jeter, cirozo in jetrnega raka. Hepatitis C, morda najhujša podskupina, se prenaša predvsem ob izpostavljenosti okuženi krvi, v manjši meri s tesnim stikom med družinskimi člani, s spolnimi odnosi in z matere na otroka v času nosečnosti oziroma ob porodu. Danes in jutri bo mogoče v Trstu opraviti presejalni test za hepatitis C.

Nekatere vrste hepatitisa so lahko tudi posledica prekomernega uživanja alkohola, mamil in drugih toksičnih snovi. Hepatitis A in E se namreč najpogosteje prenaša preko onesnažene hrane in vode ali s stikom z bolniki. Hepatitis B se prenaša predvsem s spolnim odnosom ali krvjo. Najmanj poznan je hepatitis D, je pa najbolj hiter in povzroča dvojno vnetje. Razvije se samo v pacientih, ki so že okuženi s hepatitisom B.

Pomembno je testiranje

Zdravstveno podjetje Asugi in Dežela Furlanija - Julijska krajina pristopata k pobudi SZA in prirejata dneve presejalnega testiranja za ugotavljanje stika z virusom hepatitisa. Iz preteklih testiranj izhaja, da je pet oseb na 1000 okuženih s hepatitisom C. Najnovejša protivirusna zdravila pa so zelo učinkovita in imajo malo stranskih učinkov. Te terapije so revolucionirale pristop k bolezni, saj so omogočile ozdravitev približno 90 % primerov.

Moške in ženske, rojene med letoma 1969 in 1989, vabijo zato danes in jutri na krvno preiskavo, ki jo lahko opravijo zastonj in brez predhodnega naročanja: danes med 12. uro in 17.45 (na razpolago je 150 mest) in jutri med 7.30 in 12.45 (120 mest), in sicer v Ulici Pietà 2/2, na oddelku za medicino dela Glavne bolnišnice. Kandidate prosijo, da s seboj prinesejo izpolnjeni obrazec, ki je na spletni povezavi bitly.ws/LPWy.