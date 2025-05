S Slovenci kot bratje v Evropi

Še zadnjič je prečkal Veliki trg in se povzpel v sinjo dvorano mestne hiše, da bi se poslovil od tržaškega prvega moža in idejno od vseh Tržačanov ter prejel srednjeveški mestni pečat. Tržaški prefekt Pietro Signoriello zapušča danes Trst: še dopoldne bo odletel na Sicilijo, kjer bo prevzel vodstvo prefekture v Catanii.

»Zdi se mi skoraj déjà vu. Tako kot januarja 2023 z razliko, da to ni več začetek, pa tudi ne konec, ampak le faza, ki me oddaljuje od mesta, ki ga bom neskončno pogrešal in kamor se bom vedno vračal,« je prefekt dejal županu Robertu Dipiazzi. Slednji se mu je v imenu skupnosti zahvalil za tenkočutnost in uravnoteženost pri zasledovanju zaščite družbene enotnosti in skupnega dobrega. Za pripravljenost na dialog, sposobnost poslušanja in institucionalno občutljivost, je nadaljeval in se ganjeno poslovil od osebe, s katero je spletel pristen človeški odnos medsebojnega spoštovanja in iskrenega sodelovanja.

Del njegovega srca bo ostal v Trstu, »mestu znanosti, kave, Barcolane, mestu globokih čustev in velikih obsežnosti,« mestu, ki očara in prevzame, je priznal ob robu srečanja. Med njegovim bivanjem tu, je bila varnost prioriteta, v prihodnje pa bo treba okrepiti zlasti tehnološko pomoč, videonadzor na primer, je ocenil. »Varnost vidim kot velik mozaik, pri katerem mora svoj košček pristaviti tudi posameznik, ki varnost zahteva.«

Glede odnosov s slovensko narodno skupnostjo (»tako moteče je, ko jo imenujejo manjšina«) je priznal, da so bili izjemni, odprti z obeh strani in konkretni. V zvezi z izvajanjem zaščitnega zakona je tako na krajevni kot državni ravni še marsikaj v igri, je dejal. »Z Generalnim konzulatom RS smo obravnavali kočljiva in občutljiva vprašanja ter jih rešili v duhu prijateljstva, ki odlikuje naše odnose. Ker se skupaj vidimo kot brate v Evropi.«