S sodelovanjem bodo truplom vrnili imena

Za številkami se skrivajo človeške zgodbe. V Furlaniji - Julijski krajini je trenutno trinajst trupel, ki jih še niso identificirali. Veliko družin pa ne ve, kaj se je zgodilo njihovim bližnjim. Prav zato so včeraj na tržaški prefekturi podpisali dogovor, ki cilja na učinkovitejšo identifikacijo neznanih trupel v sodelovanju s pristojnimi ustanovami.

Sporazum so podpisali predstavniki štirih prefektur, državnih tožilstev, Dežele FJK, tržaške in videmske univerze, Občine Trst in združenja občin ANCI. Vsi pristojni organi se zavzemajo, da bodo sodelovali pri primerjanju podatkov o neidentificiranih truplih z državnim seznamom pogrešanih oseb ter s pomočjo forenzičnih metod. V Italiji je trenutno 900 neidentificiranih trupel, od tega trinajst v Furlaniji - Julijski krajini.

Projekt za oblikovanje protokola se je začel že junija 2024 na pobudo izrednega vladnega komisarja, ki vodi nacionalni register neidentificiranih trupel. Dogovor določa obvezen odvzem biološkega vzorca umrlega, ki ga pri ohranjenih truplih opravi forenzična policija ali karabinjerji, pri poneohranjenih pa izvedenci sodne medicine. Pridobljeni DNK profil z odobritvijo tožilstva vnesejo v državno podatkovno bazo in ga nato primerjajo z vzorci pogrešanih oseb ter njihovih svojcev.