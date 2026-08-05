Brez vroče burje na Tržaškem rahlo prijetneje

Ob odsotnosti burje je na Tržaškem temperaturni vpliv morja večji, pri čemer je bila vročina včeraj in v današnji noči nekoliko manj izrazita. Burja je v preteklih dneh ob zaviranju temperaturnega vpliva morja (ker piha iz obratne smeri) s spuščanjem z višjega zaledja tudi dodatno segrevala in sušila ozračje. V Trstu je tako meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v nedeljo z burjo namerila najvišjo dnevno temperaturo 37,1 stopinje Celzija, kar sodi v sam zgodovinski vrh, ter absolutni rekord najtoplejše noči s 30,1 stopinjami Celzija. Noč na nedeljo je bila z najnižjimi nočnimi temperaturami okrog 23 do 24 stopinj Celzija zelo topla tudi na kraški planoti, kjer so prav tako nato zabeležili izjemno visoke dnevne temperature, v Zgoniku denimo 38,3 stopinje Celzija.

Brez burje se je zlasti včeraj precej povečal temperaturni vpliv morja, ki ima okrog 28 stopinj Celzija. V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na pomolu Bandiera včeraj namerila najvišjo dnevno temperaturo »le« 30,8 stopinje Celzija, torej kar 6,3 stopinje Celzija manj kot v nedeljo, v Zgoniku pa 34,9 stopinje Celzija, torej 3,4 stopinje Celzija manj kot v nedeljo.

Zlasti na Krasu je bila brez burje današnja noč občutno bolj sveža. Najnižja temperatura v Zgoniku je bila 18,1 stopinje Celzija ( v nedeljo 23,5 stopinje Celzija), v Trstu pa so namerili najnižjo nočno temperaturo 27,1 stopinje Celzija, torej natanko 3 stopinje manj kot v nedeljo. Še vedno je zelo vroče, noč je bila »supertropska«, vseeno pa rahlo bolj vzdržna kot v minulih dneh, ko je pihala burja.

Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi danes in jutri, medtem ko bo v petek nekaj več spremenljivosti in bodo v gorah nastajale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo čez dan spuščale proti nižinam in morda proti večeru obrobno tudi do morja. Noč na soboto in sobota bosta prehodno za kakšno stopinjo Celzija manj vroča. Kratkotrajna sprememba pa bo verjetno, razen v gorah, komajda zaznavna.