S sporazumom utrjujejo mesto znanosti

V dvorani tržaškega občinskega sveta so včeraj dopoldne župan Roberto Dipiazza z odbornico Nicole Matteoni, rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda in predstavniki več tržaških organizacij podpisali prenovljen sporazum Trst mesto znanosti (Trieste città della conoscenza).

S ciljem, da se znanost aktivno vključi v vsakdanje življenje mesta in njegovih prebivalcev, je sporazum nastal leta 2007 in bil prvič posodobljen leta 2017. Prvi in najbolj vidni rezultat 15-letnega sodelovanja je festival Trieste Next, ki bo letos prečkal državne meje in postal mednaroden. Noč znanstvenikov se prav tako zapisuje v bogat seznam uspešnih rezultatov sporazuma, ob njej pa krajevni izbor za znanstveno tekmovanje Laboratorij slavnih Fame Lab in drugi dogodki. Teh je sicer res veliko in so širši javnosti večkrat neznani: gre za sodelovanja med zavodi na študijskem in raziskovalnem področju, na lokalni in širši ravni.

»Letos smo v našo sredo sprejeli šest novih podpisnikov, kar dokazuje, da je delo, ki ga skupaj opravljamo, pravilno nastavljeno. Sodelovanja vodijo v dobre rezultate,« je ob podpisovanju povedal rektor Di Lenarda, ki je prepričan, da so posledice pandemije v znanosti pozitivne, saj smo priča hitremu razvoju v raziskovanju in optimalnemu iskanju rešitev na vseh področjih. Naslednji cilj, s katerim želi tržaška univerza konkretno prispevati k sporazumu in s tem k delovanju sodelujočih organizacij, je porast števila diplomiranih na znanstvenih fakultetah.