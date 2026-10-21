S spremembo načrta za trgovinske dejavnosti do večje prodajalne na Opčinah?

Tržaški občinski odbor s predlogom sklepa o popravku domnevne napake v besedilu občinskega načrta za trgovinske dejavnosti želi spremeniti dokument, ki ureja odpiranje, razvoj in umeščanje trgovinskih dejavnosti na območju občine. Na nekaterih kraških območjih bi s tem omogočili gradnjo trgovinskih objektov s prodajno površino do 1500 kvadratnih metrov. Uresničitev sklepa, pod katerega se podpisuje podžupanja Serena Tonel, bi imela po mnenju predstavnikov Liste Russo Punto Franco v tržaškem občinskem svetu pomembne posledice še posebej za območje nekdanjega hotela Obelisco na Opčinah.

Kot znano bi družba Aspiag Service ob nekdanjem hotelu, ki ga že dolgo obnavlja gradbeno podjetje Edilimpianti, zgradila nov supermarket verige Eurospar, a le v primeru, da bi tu lahko gradili trgovino s prodajno površino, ki bi obsegala vsaj tisoč kvadratnih metrov, je spomnil občinski svetnik Paolo Altin, ki je včeraj pred tržaško mestno hišo sklical novinarsko konferenco na to temo. Z njim sta bila tudi občinski svetnik Giorgio Sclip in rajonski svetnik za vzhodni Kras Roberto Mandler. Svoj pozdrav je posredoval tudi tržaški tajnik stranke Slovenska skupnost in podpredsednik rajonskega sveta Matia Premolin, ki spremlja zadevo.

Načrt za trgovinske dejavnosti je sprejel občinski svet v prejšnjem mandatu leta 2021. Popravek, ki ga želi vnesti sedanji občinski odbor, predvideva, da se v prilogi, ki ureja umeščanje srednje velikih trgovskih objektov, oznaka cone G1c (območja, namenjena kopanju na obali) nadomesti z oznako G1d (turistična območja). Prav ta sprememba bi po navedbah opozicije tudi na območju nekdanjega hotela Obelisco omogočila ureditev trgovin s prodajno površino nad 400 in do 1500 kvadratnih metrov, medtem ko naj bi bile tam doslej dopustne le trgovine s prodajno površino do 400 kvadratnih metrov.