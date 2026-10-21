V Gorici čaka na socialno stanovanje 295 družin

V goriški mestni hiši se je v prejšnjih dneh župan Rodolfo Ziberna v družbi občinske odbornice Silvane Romano srečal z vodstvom podjetja za socialna stanovanja ATER. Na srečanju so vzeli v pretres razmere v goriški občini in naposled opozorili, da se je znižalo število družin, ki čaka na socialno stanovanje. Teh je trenutno 295. »Po dolgem času se je število čakajočih družin znižalo pod 300. Pred nami je še veliko dela, vendar smo s podjetjem ATER vzpostavili zelo dobro sodelovanje, ki bo nedvomno obrodilo dobre rezultate tudi v prihodnosti,«je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna, medtem ko je predsednik podjetja ATER Daniele Sergon opozoril, da v goriški občini načrtujejo za pet milijonov evrov naložb. Štiri milijone evrov bodo vložili v obnovo stanovanjskih poslopij v ulicah Garzarolli, Grado in Torriani, kjer bodo prenovili sto socialnih stanovanj.

Praznih 5529 stanovanj

V prejšnjih dneh sta deželna svetnika Diego Moretti (Demokratska stranka) in Enrico Bullian (Casa civica) opozorila, da je na Goriškem praznih okrog tisoč socialnih stanovanj podjetja ATER. Včeraj sta k temu pristavila, da splošna slika v Furlaniji - Julijski krajini ni nič boljša. »Na deželni ravni čaka na socialno stanovanje okrog 9000 družin, sicer je praznih stanovanj podjetij ATER kar 5529,« poudarjata Moretti in Bullian, po katerih je bila zgrešena odločitev Dežele Furlanije - Julijske krajina, da se koordinacija stanovanjskih politik na podlagi zakona 6 iz leta 2026 prepusti podjetjem ATER. Deželna svetnika pojasnjujeta, da štiri podjetja ATER iz Furlanije - Julijske krajine poslujejo z različno hitrostjo, nekaterim se pri obnavljanju stanovanj očitno zatika.

Moretti in Bullian sta prepričana, da bi morala Dežela FJK poskrbeti za reformo delovanja podjetij ATER. Vsako izmed štirih podjetij ATER iz Furlanije - Julijske krajine bi moralo imeti svojega izvršnega in glavnega direktorja s polnim delovnim urnikom, medtem ko se danes dogaja, da si podjetja delijo te funkcije, kar povzroča težave pri poslovanju.