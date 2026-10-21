»Poročilo o breznu Jamendol vsebuje več netočnosti«

Avgusta je tržaški dnevnik poročal, da naj bi Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK sprejel predlog Unije Istranov oz. parlamentarno glasovalno pobudo tržaške poslanke Nicole Matteoni, da bi se brezno Jamendol (abisso Plutone), ki se nahaja na zasebni parceli med Bazovico in Gropado, razglasilo za nacionalni spomenik oz. za spomenik kulturnega in zgodovinskega pomena. »Ker je utemeljitev predloga popolnoma napačna, je publicistka in zgodovinska raziskovalka Claudia Cernigoi pripravila dokument, v katerem vabi zavod, naj si premisli,« je povedala zgodovinarka Alessandra Kersevan. V Novinarskem krožku sta s Cernigoi včeraj predstavili grobe netočnosti, ki se širijo glede brezna.

Srečanje je priredila skupina Resistenza storica, ki združuje zgodovinarje iz Trsta in Vidma, ki so se povezali v devetdesetih letih, da bi se postavili proti zavajanjem in lažem okrog vprašanja fojb in razkrinkali »obrekovalno kampanjo proti delavskemu in partizanskemu gibanju ter vsemu, kar je predstavljala zgodovina druge svetovne vojne pri nas, in je vzbudilo velike protislovanske vzgibe,« je pojasnila Kersevan. Fojbam je Cernigoi posvetila več publikacij, v katerih je temeljito analizirala dokumente in številne postopke, ki so potekali v Trstu po vojni pod zavezniško vojaško upravo.

Članek, ki povzema poročilo zavoda, vsebuje več napak, je potrdila Cernigoi in jih drugo za drugo izpodbila.