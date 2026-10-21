Slovenski poklon ob dnevu spomina na mrtve

Ob dnevu spomina na mrtve vabi Generalni konzulat Republike Slovenije jutri ob 16. uri na osrednjo komemorativno svečanost v Rižarno. Na dvorišču se bodo zbrale tudi delegacije lokalnih občin, skupnosti, borčevskih in veteranskih organizacij iz Slovenije.

Pred tem bodo delegacije občin Sežana, Komen, Hrpelje - Kozina, Koper, Ankaran, Izola in Piran polagale vence po vsem tržaškem območju.

Predstavniki Sežane, Komna in Hrpelj - Kozine se bodo delili med Bazovico (gmajna ob 15. uri in pokopališče ob 15.30), Sv. Ano (vojaško pokopališče ob 15. uri, grob bazoviških junakov ob 15.15 in spomenik padlim pri Sv. Ani ob 15.30), Opčinami (spomenik padlim na pokopališču ob 13.30), Colom in Repnom (pri spomeniku žrtvam fašističnega nasilja ob 14. uri), Prosekom (pokopališče ob 14.30) in Kontovelom (pokopališče ob 15. uri). Delegacija bo na openskem strelišču ob 13.30 ter pred spomeniki v Zgoniku ob 14. uri, v Nabrežini ob 14.30 in v Križu ob 15. uri.

Predstavniki občin Koper, Ankaran, Izola in Piran bodo pri spomenikih v Miljah ob 14.30, v Dolini ob 15. uri, na Katinari - pokopališče ob 15.30, v Barkovljah - pokopališče ob 15. uri, na bazovski gmajni ob 15. uri, v Bazovici - pokopališče ob 15.30. Vsi se bodo nato zbrali v Rižarni ob 16. uri.