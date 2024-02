S štipendijo Peratoner pomagajo migrantom

Tri organizacije, ki se na Tržaškem ukvarjajo s pomočjo migrantom, so se odločile, da razpišejo njim namenjeno štipendijo. Konzorcij ICS ter humanitarni organizaciji OIKOS in DonK so odločitev sprejeli v sodelovanju z družino Peratoner, saj so si štipendijo omislili v spomin na pediatra in dobrodelnika Leopolda »Duccia« Peratonerja.

Prijave so odprte do 1. junija. Organizacije in družina Peratoner razpisujejo dve štipendiji, vsaka je vredna 2500 evrov. Štipendiji sta namenjeni tujim državljanom, ki so v Italiji zaprosili za azil, tujim državljanom, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Italiji ter tujim neevropskim državljanom, ki so v Italiji zaradi študijskih, zdravstvenih ali družinskih razlogov. Kot je poudaril predsednik konzorcija ICS Gianfranco Schiavone, bodo prednost imeli polnoletni migranti, ki so v Italijo prišli kot mladoletniki brez spremstva. Za dolg prijavni rok pa so se odločili, ker je štipendija nova in hočejo omogočiti, da jo čim več ljudi spozna. Schiavone je med predstavitvijo sicer dodal, da je marsikateri mlad varovanec konzorcija že izrazil zanimanje za štipendijo.

S programom nameravajo pobudniki učinkovati na več ravneh. Poleg spominske plati in nudenja kariernih perspektiv mladim migrantom, nameravajo s štipendijami tudi pomagati italijanski družbi. Štipendiji sta namreč namenjeni mladim, ki nameravajo obiskovati zdravstvene študijske smeri, torej medicino, zdravstveno nego, tečaje za usposabljanje pomožnih zdravstvenih delavcev in podobno.