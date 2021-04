S svojimi ilustracijami zabava tudi ameriške in finske otroke

Zadnje leto je bilo kljub virusu nepričakovano rožnato, prizna tržaški ilustrator Štefan Turk. Na knjižne police sta namreč priromali kar dve novi knjigi, ki ju je sam ilustriral – Pravljica pogrni se, ki je izšla pri Založništvu tržaškega tiska in Založbi Drava ter Telovadec Nikolaj prežene tolovaja pri založbi Melinc. Pod obe se je podpisala avtorica Klarisa Jovanović, ki jo je Turk spoznal na straneh revije Galeb, s katero že dolgo let redno sodeluje (prva knjiga združuje med drugim recepte, ki so bili objavljeni v reviji).

Dober glas seže v deveto vas, bi lahko v tem primeru zapisali, saj je Klarisa Jovanović predstavila Turka ljubljanski založbi Malinc in v hipu se je uresničilo spet novo sodelovanje. »Ujeli smo se tako z avtorico kot z založbo, kar je nekaj najbolj čudovitega, saj se konkretno vzpostavi tesna vez, ki omogoča sodelovanje in ne nazadnje tudi prijateljstvo.« Knjižica naj bi v kratkem izšla celo v španščini, ker ima založba Malinc povezave s špansko založbo, kar pomeni, da si bo pot utrla na širše tržišče od Španije do Južne Amerike, kar je nedvomno lepa priložnost za promocijo ilustratorja.

Sicer je dober glas odmeval še dlje, saj ga je po zaslugi prijatelja »zaslišala« tudi ameriška pisateljica, sicer pedagoginja po poklicu, Sheila Kogan. Turk pa je dosegel tudi Finsko, kjer sodeluje s pisateljico Tuulo Pere, ki ga je spoznala po družbenem omrežju Facebook.