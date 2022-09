S terencem po stopnišču na miljski grad

Karabinjerji so sinoči ustavili moškega, ki je s cestnim terencem po stopnišču nameraval na miljski grad, pri čemer je poškodoval cestne električne kable in zunanjo opremo javnega lokala. Le za las ni oplazil tudi nekaj ljudi za mizami restavracije. Zaradi poškodbe kablov je bilo območje ob Ul. Verdi več ur brez elektrike. Poškodoval pa je tudi nekaj dragocenih starinskih hišnih vrat. Vest se je razširila na spletu.

Karabinjerji so moškega, ki je vozil avtomobil tujih registrskih tablic, odpeljali. Na kraju so bili tudi policisti in gasilci ter tehniki, ki so bili več ur na delu, da so zamenjali poškodovane električne kable.