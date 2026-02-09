»V najinih družinah so bili vsi čisto nori na pust«

Nova izvedba Kraškega pusta prinaša tudi nov kraljevi par, ki je tokrat padriški: Erči Merči wd K’Mare h Š’nke (Erika Gregori) in Walzer Pridnvečksno XII. Stanjev (Walter Kalc) sta izbranca, ki bosta v soboto svečano odprla opensko pustno povorko. Po spremembi pravilnika sta kralj in kraljica letos prvič izbrana iz vrst lanske zmagovalne skupine, torej Lune puhne – ta čast je doslej pripadala le zmagovalnim vozom.

Pust ima za naš prostor poseben pomen. Kaj pomeni vama? Kako sta ga po navadi praznovala?

Kralj: Že od mladih let rada pustujeva, saj je to najlepši praznik v letu. To navdušenje sva podedovala še od najinih staršev in sorodnikov, ki so bili vsi čisto nori na pust: bilo bi nemogoče opustiti to družinsko tradicijo.

Kraljica: Ja, tako je. Ko sem bila še otrok, so me starši puščali pri nonotih, ko so hodili pustovat. V tistih časih sem imela veliko pustnih mask, ker je teta kotalkala, kar pomeni, da sem se v pustnem obdobju konstantno preoblačila. Ko so pustne škatle prišle s podstrešja, sem bila najsrečnejši otrok na svetu. Pustno vzdušje je res preplavilo vso družino: nihče se ni jezil, da kaj ni pospravljeno, vse izjeme so bile dopuščene v imenu pusta.«

Kralj: V otroških letih smo ga večinoma praznovali z družino, v šoli ali s pustovanjem po vasi. V najstniških letih pa je pust postal bolj »klapski«, saj smo s prijatelji hodili po veselicah in plesih.

Kraljica: Tu bi poudarila, da sem se jaz, ko se je začela kraljeva puberteta, šele rodila (smeh).

Kralj: Ne bodimo tako pikolovski (smeh). Vsekakor so bila osemdeseta leta enkratna. Tedaj smo začeli pustovati Padriče in Gropada skupaj ter materiale pripravljali malo tu, malo tam – kjer je bil prostor. V devetdesetih pa je vse nekako zamrznilo, do leta 1999.

Kraljica: Tedaj se je začela moja puberteta (smeh). Na neki zabavi v Bazovici, v Gostilni pri Pošti, se je porodila ideja, da bi obudili pustarsko tradicijo. To so bila leta uspeha Lune Rosse in od tod je nastala Luna puhna. Dan po tej zabavi so se prijatelji pojavili pri meni doma in me vprašali, če bi se pridružila. And the rest is history.