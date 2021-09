Salvini podprl Dipiazzo in Polidorija

Trst je po zaslugi Dipiazze in Fedrige na prvem mestu v Italiji po zaposlenosti mladih. S temi besedami je vodja Lege Matteo Salvini uvedel jutranji volilni shod v podporo desnosredinskemu županskemu kandidatu Robertu Dipiazzi. Na Borznem trgu se je zbralo nekaj sto ljudi, veliko manj kot na volilnem shodu šefice desnih Bratov Italije, ki je pred dnevi napolnila Trg Ponteroš. Treba je sicer upoštevati tudi termin, Melonijeva je imela shod v večernih urah, Salvini pa v jutranjih. Salvini je izpostavil prioritete svoje stranke, ki naj bi bile vezane na ustvarjanje delovnih mest. "ius soli in legalizacija drog za nas nista prioriteta", je poudaril Salvini in tako neposredno napadel državnega tajnika DS Enrica Letto.