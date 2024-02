Samo Dolina kaže, da ne bo šlo. Podobno kot se dogaja s poštnim uradom, se ime San Dorligo della Valle pojavlja tudi na linijskih avtobusih.

Vas Dolina je že od leta 2002 samo Dolina tudi v italijanski različici. Nekdanji prevod San Dorligo della Valle se je ohranil samo pri imenu občine. Marsikdo na to pozablja, navadno iz malomarnosti. Tako kot pozablja tudi, da je Prebeneg samo Prebeneg, da je Pesek samo Pesek, Col samo Col in podobno.

»Lani poleti sem opazil, da so bila nekatera imena krajev v dolinski občini na ekranih linijskih avtobusov zapisana zgrešeno. Frankovec je postal namreč Francovec, Prebeneg pa spet Prebenico,« je opozoril dolinski občinski odbornik za infrastrukturo Davide Štokovac. Sam je na napako opozoril prevozno podjetje Trieste Trasporti, kjer so mu namignili, naj pošlje seznam imen vasi, in napako res kar hitro popravili. »Bile so malenkosti, pa vendar napake, ki jih gre odpraviti,« je ugotavljal.

Nekaj časa zatem je opazil napis San Dorligo della Valle/Dolina. Kakor je to storil prvič, se je Štokovac vnovič oglasil pri družbi Trieste Trasporti in opozoril na netočnost. »Odgovorili so mi, da ne gre za napako, pač pa za zapis imena občine. Kar je meni znano, se na ekran avtobusa napiše ime kraja, kamor avtobus pelje,« je ugovarjal odločitvi.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.