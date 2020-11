Samo ozaveščena družba lahko kljubuje nasilju. Samo družba z ničelno toleranco do njega, ga lahko iztrebi. Bližino žrtvam nasilja so s simbolnim dejanjem izrazile županje Zgonika, Repentabra in Devina - Nabrežine, ki so ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami pred sedežem svojih občin postavile rdečo klop, ki opozarja na vse bolj pereč družbeni problem.

Županje Tanja Kosmina, Monica Hrovatin in Daniela Pallotta so opozorile na pomen sodelovanja in medsebojne pomoči, na željo po ozaveščanju za gradnjo boljše družbe.

Na vsaki klopi je z belo barvo napisana brezplačna telefonska številka 1522, ki deluje na državni ravni in je na voljo ženskam v stiski dan in noč. Klopi so umetniško delo Febe Sillani.