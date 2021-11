Sandra Savino, odbornica na daljavo

Presenečenje novega tržaškega občinskega odbora je prav gotovo poslanka in deželna koordinatorka stranke Naprej Italija Sandra Savino. Njeno ime se je med možnimi kandidati za odborniško mesto pojavilo v zadnjem hipu. Potem ko je postalo znano, da so koalicijska pogajanja v pat poziciji zaradi rožnatih kvot, je Berlusconijeva Naprej Italija presenetljivo predlagala tržaško poslanko, dolgoletno varovanko desničarskega senatorja Giulia Camberja. Ta je funkcijo sprejela, ker verjame, da lahko s svojimi direktnimi vezami v parlamentu konkretno pomaga tržaški občini.

Ker se včeraj zaradi obveznosti v Rimu ni udeležila uradne predstavitve županove ekipe, smo poslanko in novo odbornico za urbanizem poklicali po telefonu. Na vprašanje, kako namerava usklajevati delo v Rimu in Trstu, je odgovorila, da bo v poslanski zbornici od torka do četrtka, ponedeljek in petek pa bosta rezervirana za tržaške politične zadeve. »V zadnjem letu in pol pa smo spoznali tudi nove oblike dela, virtualne povezave bodo prav gotovo prav prišle pri sejah občinskega sveta in sestankih različnih komisij,« je svojo obliko delovne prisotnosti napovedala nova odbornica, ki verjame, da bo s svojim članstvom v paritetnem odboru za odnose med državo in Deželo FJK lahko pomagala pri promoviranju tržaških projektov. »V tako pomembnem zgodovinskem trenutku je neprecenljive vrednosti imeti v občinskem odboru nekoga, ki lahko tržaške zadeve predstavi odločevalcem. Ne pozabimo, da ima naša stranka v vladi tri ministre, ki bi lahko konkretno pomagali našemu mestu,« je še povedala Savinova.

Na njeno imenovanje pa se je kritično odzvala slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc: »Glede na občutljive postopke, ki čakajo parlament v zvezi z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, ter na obsežno zakonodajno dejavnost, ki je trenutno v teku, se je treba vprašati, katera funkcija bo žrtvovana. Pričakovati je namreč, da tako parlamentarec kot občinski odbornik za urbanizem delata s polnim delovnikom. Ko bi ji tudi uspelo uskladiti obe vlogi (in tudi tisto deželne koordinatorke stranke), pa bi bilo gotovo nemogoče najti še čas za nič manj pomembne zadolžitve v paritetnem odboru za odnose med državo in deželo.« Rojčeva upa, da bo Savinova slednjo funkcijo prepustila komu drugemu.