Sardon - simbol Barcolane 50+1

Letošnji simbol Barcolane 50+1, desetmetrski sardon, ki so ga poimenovali Alice, je »odkrit«. Dopoldne so umetniško instalacijo iz deset tisoč recikliranih plastenk v družbi 500 malčkov, ki obiskujejo tržaške občinske vrtce, predstavili na Velikem trgu, kjer bo riba stala vse do konca regate. Nato pa jo bodo preselili pred čistilno napravo v Škednju.

Umetniško instalacijo so v sklopu projekta Scart skupine Hera izdelali študentje likovne akademije iz Firenc. Odpadni plastični material so v poletnih mesecih zbirali v tržaških Desparjevih supermarketih, študentje pa so nato na projektu delali več kot mesec dni.