Šarlotino žezlo kmalu v Miramarskem gradu

Šarlotino žezlo bo prihodnje leto našlo svoj prostor v Miramarskem gradu. Dragocen zlati predmet, ki si ga je 18. julija na dražbi v Monaku za 120.000 evrov zagotovila fundacija CRTrieste, so včeraj pokazali novinarjem. Priprava za uspešno dražbo je bila kratka a intenzivna. Kot je pojasnil predsednik fundacije Massimo Paniccia, jih je na to, da se na njej prodaja Šarlotino žezlo, v četrtek obvestila direktorica Miramarskega muzeja Andreina Contessa, dražba pa je bila napovedana za torek. »Imeli smo le nekaj dni časa, da skličemo odbor in preverimo vse podatke o žezlu,« je razložil Paniccia.

To so zaupali Alessandru Rosi, ki je imel že veliko izkušenj in je v kratkem času lahko preveril vse potrebno. »Žezlo je Šarlotin brat Leopold II. podaril baronu Adrienu Goffinetu, njegovi potomci pa so ga imeli v lasti do zdaj, zato ni bilo težko preveriti, če gre za avtentično dragocenost,« je dejal Rosa.

Po besedah Contesse to dokazuje tudi pergament, ki so ga našli v žezlu. Na njem je zabeleženo, da ga je Šarloti leta 1864 podaril mestni svet kraja San Juan del Rio v zvezni državi Queretaro v Mehiki. »Takrat sta Maksimilijan in Šarlota še potovala proti Mehiki, kar dokazuje, da so bodočo cesarico želeli počastiti že pred njenim prihodom. Obenem so odločili, da glavni trg poimenujejo v njeno čast cesaričin trg in daj ji tam postavijo doprsni kip,«je dejala direktorica Miramarskega gradu.