Šarlotino žezlo končno na ogled v orientalski sobi

Sto šestdeset let in dva dni po odhodu Maksimiljana in Šarlote v Mehiko so v Miramarskem gradu slovesno odprli prenovljeno orientalsko sobo in vanjo postavili dragoceno restavrirano žezlo mehiške cesarice, ki ga je julija lani Fundacija CRTrieste kupila na dražbi.

»O Šarloti vemo še premalo, a predmet, ki ga po novem ponujamo v ogled našim obiskovalcem, nam veliko pove o njenem življenju,« je včeraj na slovesnem odprtju v prestolni dvorani povedala direktorica muzeja Miramarskega gradu in parka Andreina Contessa.

Nepričakovana dražba

Žezlo je v Trst prispelo lani, potem ko ga je na prošnjo direktorice odkupila Fundacija CRTrieste na dražbi v Monaku za 120 tisoč evrov. Prodajali so ga potomci barona Adriena Goffineta, zvestega računovodje Šarlotinega brata Leopolda II in kuratorja njenega imetja.

»Sredi julija nas je poklicala Andreina Contessa, da bi fundaciji predlagala nastop na dražbi. Le par dni kasneje smo po krajšem sestajanju odšli v Monako s prepričanjem, da mora žezlo imeti svoj dom v Trstu,« je o nakupu povedal Massimo Paniccia, predsednik Fundacije CRTrieste, »z željo, da bo dragocen predmet v Trst pritegnil še več obiskovalcev.«

Žezlo, je nato pojasnila direktorica, je predmet z velikim simboličnim pomenom, ki ponazarja moč monarha. V njem je bil skrit pergament, ki so ga izdelali prebivalci mehiškega mesta San Juan de Rio, V dokumentu je zapisano, da so Šarloto izbrali za zavetnico mesta. Bila je dejansko politična osebnost, radodarna vladarica, ki so jo zelo cenili še pred njenim prihodom.