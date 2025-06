Sciascia, Zlobec in ljudsko izročilo

Druga prireditev Kriškega tedna SKD Vesna je bila posvečena ljudskemu izročilu, točneje narodnim nošam in klekljarstvu. V Domu Alberta Sirka so predstavili projekt in publikacijo Ženska duša v barvi in vezenini. Projekt so si v sklopu SKD Rdeča zvezda zamislile Gabriela Caharija, Melania Kalz, Silva Perčič in Jasna Simoneta.

Na ponedeljkovi predstavitvi so avtorice, ki so imele ob strani Križanki v narodnih nošah, pojasnile cilj projekta, ki stremi po spoznavanju in po ovrednotenju našega ljudskega izročila z željo, da bi se nanj čim več navezali tudi mladi. Množična udeležba mladih v nošah na Kraški ohceti dokazuje, da smo na tem področju na dobri poti. V Križu je v družinskem okolju hranjenih veliko narodnih noš, če bi se kdo rad kdo pridružil temu zanimivemu in dragocenemu projektu se lahko obrne na odbor SKD Vesna oziroma do pobudnic projekta.

Kriški teden so v petek odprli z glasbeno-gledališko predstavo Idee delicate (Občutljive ideje) o dopisovanju med Cirilom Zlobcem in Leonardom Sciascio. Nadaljeval se bo drevi ob 21. uri s pokušnjo domačih vin, ki jo prirejajo v sodelovanju z Ribiškim muzejem.