Še danes praznovanje sv. Roka

V Nabrežini se nadaljuje praznovanje sv. Roka. Na Sokolovih igriščih je bil sicer prvi večer sicer neznanka, saj so se organizatorji prvič soočali z novimi pravili za zajezitev pandemije. Ob vhodu na prireditveni prostor so namreč od obiskovalcev zahtevali covidno potrdilo.

»Strogo se držimo pravil, da sebi in svojim obiskovalcem zagotovimo varnost,« je povedal predsednik športnega društva Sokol Pavel Vidoni in pojasnil, da so se morali letos organizirati nekoliko drugače. Na prireditveni prostor se namreč vstopa samo iz enega vhoda, pri katerem štiri osebe, člani društva, sprašujejo obiskovalce, ali imajo t.i. green pass in z aplikacijo preverjajo veljavnost spričevala. »V petek nekateri niso imeli covidnega potrdila in so zato odšli,« je pristavil Vidoni in priznal, da je organizacija praznika s takimi predpisi še bolj zapletena kot je bila nekoč. Kljub temu pa je zadoščenja veliko. Po prvem večeru, ko je šagro obiskalo manj ljudi, je končno prostor zaživel. Včeraj je že v jutranjih urah bilo slišati navijanje za ekipe, ki so nastopile na turnirju odbojke na mivki. Tekmovalo je kar 16 ekip in 70 odbojkaric, odbojkarjev in drugih športnikov, saj se turnirja zelo radi udeležujejo tudi košarkarji. Zvečer je nastopila Nabrežinska godba, nato pa je bil čas za nagrajevanje ekip in za novost, Festival smeha s Kababaretkami, Žanom Papičem in Borisom Devetakom. Danes pa bo ob 9. uri slovesna sveta maša na prostem z narodnimi nošami, procesijo in godbo. Zvečer bo zaigrala glasbena skupina Zvita fletna. Delovali bodo kioski s hrano in pijačo. V Kulturnem domu Iga Grudna se nadaljujeta razstavi o pekih in nabrežinskih pekarnah ter Čipke, barva, kamen akademske slikarke Mojce Senegačnik in fotografa Jadrana Čeha.