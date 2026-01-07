Še do 31. januarja na voljo 450 brezplačnih parkirnih mest

Na parkirišče Park di Natale za silosom, ki so ga uredili za brezplačno rabo v obdobju božičnih praznikov, bo možno brezplačno parkirati še do vključno 31. januarja, so sporočili iz stanovske organizacije Confcommercio. Parkirišče, ki so ga odprli med Barcolano, nato pa od srede novembra dalje, naj bi po prvotnih načrtih zaprli včeraj, naposled pa so si pri organizaciji Confcommercio premislili. Odprtje so podaljšali z namenom, da bi podprli sezonske razprodaje, je za Primorski dnevnik povedal Antonio Paoletti, predsednik organizacije Confcommercio, sicer nosilke projekta brezplačnega parkirišča tik glavne železniške in avtobusne postaje.

»Domenili smo se z lastnikom zemljišča, družbo Coop Allenza 3.0, da bomo Tržačanom zagotovili večjo udobnost pri nakupovanju v mestnem središču,« je dejal Paoletti. Poudaril je, da je bilo skozi božične praznike parkirišče, ki premore 450 mest, pogosto polno. V povprečju je bila zasedenost razpoložljivih mest približno 80-odstotna, je pristavil. Stanje na parkirišču pa so spremljali redno, v različnih dneh in urnikih.

Marsikoga, ki se je med prazniki posluževal brezplačnih parkirnih mest, je sicer zanimalo, ali bo parkirišče v nadalje še uporabno, ali pa ga bodo spet zaprli. Paoletti je za Primorski dnevnik pojasnil, da ga bodo po 31. januarju zaprli, sicer pa, da pri organizaciji Confcommercio razmišljajo, kako bi lahko še naprej ponujali parkirna mesta na tej lokaciji.