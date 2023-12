Še en klic za Park miru na Opčinah

Na dušo tržaškega župana Roberta Dipiazze glede neizpolnjene obljube Parka miru na Opčinah piha tudi predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (DS). S pismom ga je pozvala, naj se drži dane besede o primerni ureditvi območja, kjer so 15. decembra 1941, pod fašističnimi streli padli obsojenci drugega tržaškega procesa, Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal. Na to stalno opozarja združenje VZPI-ANPI, ki je pred nedavnim tudi spomnilo, da bo to nedeljo še ena spominska svečanost stekla z grenkim priokusom.

Sam vzhodnokraški rajonski svet se je večkrat zavzel, naj bo konec neskončne muke, konkretnih premikov pa ni bilo, je povzela. Poudarila je, da Park miru med drugim dolgujemo mlajšim generacijam. Ta bi jim namreč bil v opomin, kam lahko privedeta zatiranje in nasilje in jih vodil v smer preseganja nekdanjih razdvajanj.

Podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin (SSk) se je na ponedeljkovi seji s svetniškim vprašanjem zavzel tudi za rešitev težav, ki ga povzroča prekomeren hrup strelov na openskem strelišču. Stanovalci bližnjega območja se že dolgo pritožujejo na ta račun. Spomnil je tudi, da bodisi njegov prejšnji poziv kot tisti občinskih svetnikov Liste Russo - Punto Franco nista obrodila nobenih sadov. Občinski odbor se je sicer obvezal, da bo poskrbel za finančna sredstva za zvočno izolacijo. Teh še ni, so pa pod streho tista za ureditev novih strelnih linij, je pripomnil.

