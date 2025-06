»Še je čas, da ustavite žičnico«

»Še si lahko premislite. Še je mogoče ustaviti ta nesmiseln projekt.« Tako se glasi poziv odbora No ovovia tržaškim mestnim svetnikom. Danes se namreč pričenja maratonsko tridnevno zasedanje občinskega sveta, na katerem naj bi mestni svetniki glasovali o predlogu spremembe prostorskega načrta, ki predvideva umestitev žičnice na območje Boveda.

V treh dneh bodo morali mestni svetniki pretresti kar 3136 pripomb in ugovorov, ki so jih zoper žičniško povezavo vložili tržaški občani in prebivalci območja na trasi žičnice, ki bi ob gradnji le-te tvegali razlastitev in izgubo svojih parcel. Potem pa je tu še 260 amandmajev opozicije, ki jih bodo morali občinski svetniki prav tako obravnavati. Največ amandmajev, 206, bo predstavilo gibanje Zdaj Trst.

Nasprotniki se ne dajo

»To bo zadnja priložnost, da se demokratično izvoljeno telo izreče o tem infrastrukturnem načrtu, proti kateremu so ljudje že večkrat množično in glasno stopili na ulice,« so zapisali pri odboru, ki načrtom Občine Trst aktivno nasprotuje že več kot štiri leta. Obenem pa je odbor napovedal, da se bodo nasprotniki žičnice pod palačo cheba vrnili že danes ob 17. uri. V primeru petkovega glasovanja o predlogu spremembe prostorskega načrta bodo protestniki tam spet izrazili svoje nezadovoljstvo.

Ob vsem omenjenem je potrebno spomniti na pet prizivov zoper žičniški projekt, ki so jih nasprotniki žičnice vložili na Deželo upravno sodišče. Slednje se o njih še ni izreklo. Občina Trst pa hiti z glasovanjem.