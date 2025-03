Še nekaj prostih mest za Maroko in Skandinavijo

S skorajšnjim prihodom pomladi se počasi bližajo tudi potovanja Primorskega dnevnika, ki sta jih pripravili potovalna agencija Aurora in krožek Krut. Za nekatere izmed njih je še nekaj prostih mest, druga pa so razprodana.

Prvi bodo šli na pot udeleženci enotedenskega potovanja v Maroko, in sicer od 21. do 28. aprila. Iz potovalne agencije Aurora sporočajo, da so za to turo na voljo še štiri mesta. Program zaobjema številne značilnosti države. Na primer Volubilis, ki sodi med pomembne pomnike prisotnosti Rimljanov, kraljevska mesta zastopata bolj zadržan Fes in bolj pisan Marakeš, udeleženci pa bodo obiskali tudi Casablanco, puščavo in gorovje Atlas.

Še dve mesti sta na voljo tudi za Aurorino potovanje v severno Evropo, natančneje na Finsko in Švedsko (14.-21. junij). Kdor bi se rad pridružil izletnikom, naj se zglasi v agenciji Aurora v Trstu (Ul. Milano 20, tel. 040 631300)