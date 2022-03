Še zadnji popravki in tramvaj bo nared

Zdaj je tudi uradno. Kampanjsko podjetje Vital One, ki je bilo zadolženo za prenovo tramvajske proge in je kar dve leti z različnimi izgovori glede zamud pri izvajanju del »kravžalo« živce občinskim uradom, je tudi uradno končalo s pogodbeni deli. Čeprav so v preteklih dneh že večkrat napovedali konec del, tokrat kaže, da gre zares. Občina Trst je izbrala izvajalca del za drugo fazo prenove, ki bo trajala največ dva meseca, opravilo pa jo bo tržaško podjetje Rosso. To bo poskrbelo za utrditev zidov med dvema višinama zemljišča za preprečevanje drsenja zemlje, za ureditev pločnikov za pešce in za ograje. Specializirano podjetje bo nato pregledalo tudi kretnice, se pravi naprave, ki omogočajo spremembo smeri vožnje tramvaja z enega na drugi tir. Za ta del prenove bo občina skupno odštela 250 tisoč evrov.

To je včeraj sporočila pristojna za naložbe v občinski upravi Elisa Lodi, ki je napovedala tudi skorajšnje odstranjevanje odpadnega gradbenega materiala, ki ga je trenutno mogoče videti na območju Vejne. Kot je dejala, bodo z odvozom odpadnega materiala začeli prihodnji teden, operacijo pa naj bi zaključili v nekaj tednih. Predvidena je tudi sanacija zračne električne infrastrukture, ki je zaradi prekinitve tramvajske povezave mirovala več let. Kontrola električnih kablov se bo začela prihodnji teden, končala pa se bo predvidoma aprila, je sporočila pristojna odbornica, ki je obljubila, da bodo občani in občanke priljubljeno prevozno sredstvo lahko začeli uporabljati v prihodnjih mesecih. Seveda pod pogojem, da bo zeleno luč za ponoven zagon tramvaja prižgal ministrski organ Ansfisa (nekoč Ustif), ki je pristojen za izdajo uporabnih dovoljenj. Ta naj bi testno vožnjo opravil junija.