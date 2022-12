Sedem neprofitnih organizacij pomaga migrantom

Migranti, ki v Trst prispejo po dolgem in napornem pešačenju po balkanski poti, lahko pred tržaško železniško postajo računajo na pomoč številnih naklonjenih prostovoljcev, ki jim ponujajo nujno zdravstveno oskrbo, čiste obleke, kaj za pod zob in vselej potrebne najrazličnejše informacije.

Gre za solidarnostno mrežo sedmih neprofitnih organizacij ter ustanov in društev, dejavnih na področju sprejemanja prosilcev za azil, ki so ob jutrišnjem dnevu človekovih pravic lansirali kampanjo zbiranja pomoči za migrante balkanske poti. Njihovo delovanje namreč v glavnem sloni na donacijah zasebnikov. S prihodom zime jih skrbi, da se bodo težave le še povečale.

Zapolnili so luknjo inšititucij, ki ne dohitevajo več položaja, so kritično pripomnili Maddalena Avon, Alessandro Papes, Davide Venier in drugi prostovoljci. Od julija so številni begunci prisiljeni spati na prostem na širšem območju železniške postaje, ker prosilcev za azil ne uspejo več pravočasno seliti v druge dežele in prihaja do različnih zastojev. Po sili razmer so se zato povezali in si porazdelili različne naloge.

Neprofitna organizacija Linea d’Ombra je na Trgu Libertà prava veteranka, saj migrantom tu pomaga že dobra tri leta. Dodaten doliv prostovoljcev je v zadnjem obdobju omogočila zveza ASCS. Mednarodna organizacija International rescue comitee in valdeška cerkev skrbita za kulturne posrednike oziroma tolmačenje različnih jezikov. Konzorcij ICS je v oporo pri prošnjah za azil in vključevanju v sistem sprejemanja. Skupnost San Martino al Campo pa je odprla vrata bližnjega dnevnega središča za brezdomce v Ul. Udine.