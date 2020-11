Sedem novih »oči velikega brata« na Opčinah

Po mestnem središču in okolici je danes posejanih nekaj več kot 100 »očes velikega brata« oziroma nadzornih kamer, ki vsakodnevno beležijo ustrezno delovanje prometne signalizacije in zagotavljajo varnost udeležencev v prometu ter istočasno, kar je še pomembnejše, nadzorujejo javno varnost. Na Krasu oziroma v obmejnem pasu jih je še premalo, je danes ocenil tržaški podžupan in odbornik za lokalno policijo Paolo Polidori, ki je zbranim novinarjem napovedal, da bodo (nekaj so jih sicer že) v prihodnjih treh mesecih na Opčinah namestili pet dodatnih kamer: 2 vrtljivi, se pravi taki, katerih glavica omogoča navpično in vodoravno rotacijo, in 3 fiksne, ki dovoljujejo snemanje dveh krožišč – tistega sredi vasi pri kipu Zinzendorfa in pa tistega večjega ob vstopu v vas – ter Nanoškega trga oz. Škavence (tu so na drog za razsvetljavo pritrdili 4K kamero, ki je usmerjena proti tramvajski postaji). Ob peterici pa bodo na glavnem krožišču, ki Opčine povezuje s Trstom, poskrbeli še za drugi dve kameri za prepoznavanje registrskih tablic, po en za vsako smer vožnje.

Tržaška občinska uprava s Polidorijem na čelu je zelo dovzetna za varnost, tako da so videokamere dejansko ena od glavnih tem. »To območje je namreč ključnega pomena, saj smo v bližini meje s Slovenijo, hkrati pa teče skozi vas pomembna prometnica, ki pelje proti Trstu oz. ostalim kraškim vasem.«