Sedmerica umetnikov odpira vrata miru

V dvorani Sbisà Skladišča 26 v Starem pristanišču bo od sobote (uradno odprtje bo jutri ob 18. uri) na ogled nova razstava, ki prepleta likovno umetnost in glasbo. Open. Confini di luce per un mondo di pace je naslov postavitvi, na kateri svoja dela razstavlja sedem umetnikov iz tega severo-vzhodnega območja. Razstavo je priredila Občina Trst kot del programa Go! 2025 – Gorica in Nova Gorica, evropska prestolnica kulture. Zasnovala jo je in postavila arhitektka Marianna Accerboni.

Open torej, odprti. Brez ovir. V svetu, v katerem naj bi vladala mir in medsebojno sodelovanje, v skladu s poslanstvom čezmejne EPK. Svoj pogled na odprtost ponujajo na razstavi Paolo Cervi Kervischer, Claudio Mario Feruglio, Jasna Merkù, Carlo Vidoni in Toni Zanussi, njihova dela pa bogatijo še tista nekoliko manj znana Zorana Mušiča in Lojzeta Spacala.

Obiskovalec bo najprej opazil sobivanje različnih likovnih in nasploh umetniških tehnik oz. stilov. Od oljnega, akrilnega, tempera in akvarelnega slikarstva do mešanih stilov, kolaža in gravure, od kiparstva do instalacije v duhu ekspresionizma, minimalizma, simbolizma ali novoromantike, s sanjskimi, fantastičnimi in nadrealističnimi sugestijami.

Kar izstopa so barve del, povečini žive in svetle, take, ki vlivajo pozitivne občutke.