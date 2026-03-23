Sejem cvetja uvod v tržaško turistično sezono

Združenje AssofiorItalia z družbo Flash in tržaška občina sta v soboto odprla 26. sejem cvetja Trieste in Fiore, ki bo Drevored 20. septembra krasil do nedelje, 29. marca.

Pred pisanimi stojnicami, med katerimi so se že v soboto dopoldne sprehajali zelo številni obiskovalci v iskanju navdiha za svoje vrtove in terase, so podžupanja Serena Tonel, poslanka Nicole Matteoni, deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro in predsednik AssofiorItalia Alessandro Muzina uradno predali namenu priljubljeni sejem, ki letos gosti 35 razstavljavcev iz cele Italije. Podobno kot lani pričakujejo organizatorji obiskovalce iz najmanj štirih držav, Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Ti bodo na drevoredu, ki je v teh dneh bolj podoben dolgemu in razkošnemu vrtu, lahko kupili najrazličnejše vrste cvetja, sadike, semena, sadna drevesa iz Veneta in Sicilje, kaktuse, bonsaje, a tudi lončke, vaze in vrtnarsko opremo ter veliko drugega.

Kot običajno se na sejmu najde tudi marsikaj dobrega za pod zob (na primer tartufe, sire, olje). Vstop na sejem je prost, razstavljavci pa ponujajo obiskovalcem med 9. in 20. uro tudi koristne nasvete za uspešno vrtnarjenje.

»Sejem cvetja je vsako leto nekakšen uvod v tržaško turistično sezono,« je dejala podžupanja Tonel in opozorila na bela kosmatinca, ki na Trgu Bonifacio sprejemata obiskovalce in opozarjata na temo sejma, »rdeča nit je letos promocija dobrih praks v času podnebnih sprememb«. Sejem ni samo razstava pisanega cvetja, ampak priložnost za spoznavanje in širjenje koristnih informacij. V prihodnjih dneh bodo priredili tudi srečanja in predavanja za odrasle in otroke.

Priložnost bo tudi za solidarnost. Na sejmu sodeluje združenje za pomoč malim pacientom z redkimi boleznimi Azzurra. Mojster čokolade iz Perugie Fausto Ercolano s stotimi kilogrami čokolade že pripravlja odlična jajčka, ki jih bodo delili v zameno za prostovoljni prispevek. Zbrana sredstva bodo namenili družinam malih pacientov.

V soboto ob 11. uri pa bo sejem dosegel svoj višek z razglasitvijo zmagovalca nagrade Fiore d’Oro za najlepši cvetlični aranžma in z odprtjem 50-kilogramskega čokoladnega pirha.