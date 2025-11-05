Sejma rabljene smučarske opreme spet vabita

Lokalni smučarski klubi v mesecu novembru že vrsto let prirejajo priljubljene sejme rabljene smučarske opreme. Konec tedna bosta svoja tradicionalna sejma organizirala SK Brdina in SK Devin. Oba bosta delovala od petka do nedelje. Sejem SK Brdina bo potekal na klasični lokaciji, in sicer v Domu Brdina na Opčinah. Zbiranje opreme bo v petek med 16. in 20. uro.

Prodaja bo stekla v soboto, v jutranjem terminu od 10. do 13. ure ter nato od 14. do 19. ure, v nedeljo pa zjutraj od 10. do 12. ure ter popoldne od 14. do 17. ure. Sejem se bo zaključil s predajo neprodane opreme, in sicer v nedeljo med 17. in 20. uro.

Prvič v prostorih Godbenega društva Nabrežina

Sejem SK Devin pa bo letos potekal na novi lokaciji v prostorih Godbenega društva Nabrežina (Nabrežina Kamnolomi 12). Zbiranje opreme, ne le smučarske, ampak tudi opreme za prosti čas, bo v petek med 13. uro in 20.30, prodaja pa bo potekala neprekinjeno v soboto in nedeljo od 9. do 21. ure. Prevzem neprodane opreme bo v nedeljo od 17. do 21. ure ter v ponedeljek od 9. do 17. ure.