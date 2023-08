Selitev jasli iz Ulice Veronese splavala po vodi

Načrtovana selitev občinskih otroških jasli Semidimela (znotraj teh delujejo edine slovenske občinske jasli, sekcija Gosenice) in La nuvola iz prostorov v Ulici Veronese v montažne hiše v parku Vile Haggiconsta v Drevoredu Gessi je splavala po vodi.

Občina Trst je v dopisu s seznamom načrtovanih preureditvenih ukrepov na šolskih poslopjih najavila, da so se na zunanji površini izbrane lokacije, kjer naj bi postavili kontejnerske enote, pojavile določene težave. Slednje tačas povsem onemogočajo začasno, se pravi nekajletno namestitev malih uporabnikov (od treh mesecev do treh let) in njihovih vzgojiteljic. Da bi torej ohranila kakovost storitev in vzgojno kontinuiteto svojih jasli, se je Občina Trst odločila, da bo preložila obnovo zgodovinskega sedeža jasli v poslopju v Ulici Veronese. Otroci in njihove vzgojiteljice bodo še vse šolsko leto 2023/24 preživeli »na svojem starem domu«, kjer jim bo zagotovljeno varno bivanje. Selitev v Vilo Haggiconsta je torej preložena na šolsko leto 2024-25.