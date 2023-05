Šentjakobčani so naveličani

Naveličani so županovega pristopa do potreb prebivalcev, saj menijo, da je pripravljen ustreči smo premožnejšim občanom, medtem ko zahteve ostalih sistematično prezira. Brez dlak na jeziku so v soboto v Ulici Frausin glasno izrazili svoje mnenje člani odbora Skupaj za Sv. Jakob. Izpred dvorišča nekdanje gostilne Pavan so s skupino dvestotih demonstrantov krenili na krajši shod. Glas so dvignili še zlasti zato, da bi nasprotovali občinskim načrtom, ki predvidevajo gradnjo novega športnega centra prav na dvorišču, znanim z imenom Ex Pavan. Trenutno ga uporabljata združenje AUSER, ki na njem organizira dejavnosti za starejše občane in Večstopenjska šola Sv. Jakob, ki sicer svojega dvorišča, primernega za dejavnosti na prostem, nima.

»Nov načrt nam občina vsiljuje, ne da bi prisluhnila našim potrebam,« je povedal predstavnik odbora Massimo Antonante, »telovadnic pri Sv. Jakobu ne manjka, prostorov za socialno druženje pa nimamo. Ex Pavan mora ostati in postati javni kraj za vse prebivalce mestne četrti, ne pa zasebna last v zakupu nekaterih.« Nepolitični odbor je s socialno mrežo Campo Libero, strankami (na včerajšnji demonstraciji so bile prisotne Zdaj Trst, Demokratska stranka, Lista Russo in Zeleni) in sindikati CGIL, SPI in USB prepričan, da je želja po gradnji nove telovadnice le potrata javnega denarja, predvsem ker na območju so že dve telovadnici in dva športna centra.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.