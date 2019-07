Sertubi proti zaprtju

Tovarna Sertubi je na poti, da preneha z dejavnostjo, drug scenarij pa je morebitno prestrukturiranje z ohranitvijo manjšega števila delovnih mest, vsekakor izdelovanja in obdelave cevi ni več na vidiku. Današnje srečanje med predstavniki indijske družbe Jindal, ki je lastnica tovarne, v kateri je trenutno zaposlenih 67 uslužbencev, in sindikati ni prineslo dokončne odločitve. Predstavniki Jindala so po besedah sindikalistov (sami niso želeli dajati izjav) opozorili na težave, ki jih imajo na splošno v Evropi zaradi krize sektorja in evropskih določil in razmišljajo celo o popolnem umiku. Veliko bo odvisno od srečanja, ki je za jutri, 24. julija, napovedano z družbo Duferco (lastnico območja) in ministrstvom za gospodarski razvoj. Predstavniki Jindala in sindikatov se bodo ponovno srečali po 20. avgustu.