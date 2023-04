Sesljanski zaliv se pripravlja na turistično sezono

Na spletni strani Občine Devin - Nabrežina so pred nekaj dnevi objavili razpis oziroma javno povabilo k prijavi interesa za upravljanje štirih kioskov s hrano in pijačo v Sesljanskem zalivu. Turistična sezona je namreč pred vrati in v Sesljanskem zalivu bo ob nekoliko toplejšem vremenu mrgolelo obiskovalcev.

Kioski pri parkirišču so kajpak dobrodošli, saj nimajo obiskovalci drugače kje naročiti niti kozarca vode oz. najti stranišče. Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je potrdil, da imajo interesenti deset dni časa za vložitev prošenj za postavitev štirih začasnih komercialnih dejavnosti za obdobje največ 120 zaporednih dni od aprila do oktobra. Območje, med drugim, ne sme ostati brez osnovnih storitev kot so čista ter ustrezno vzdrževana javna stranišča (dva za ženske, dva za moške in še dva za gibalno ovirane osebe). Pisne prijave zbirajo izključno po certificirani elektronski pošti (comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it).

Župan Gabrovec je v isti sapi sicer potrdil, da se vzporedno nadaljuje tudi postopek za predstavitev načrta za dvajsetletno koncesijo, ki ga razvijajo štirje subjekti, ki običajno upravljajo kioske.

V prihodnjih dneh bodo objavljena še dva razpisa.

