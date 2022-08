Šest let po nesreči tramvaj še miruje

Danes mineva šest let od tramvajske nesreče, v kateri je bilo lažje poškodovanih osem ljudi, med njimi tudi voznika dveh tramvajev. Za nesrečo je bil kriv šum v komunikaciji med strojevodjema, ki bi se morala usklajevati pred srečanjem tramvajev. Notranja revizija je pokazala, kdo je bil odgovoren za nesrečo. Zgodba je dobila prvostopenjski epilog na sodišču, ki je lani, pet let po nesreči, voznika enega tramvaja spoznalo za krivega povzročitve trčenja dveh vozil, drugega pa oprostilo.

In če pregovorno velja, da sodni mlini meljejo počasi, v tej zgodbi lahko trdimo, da meljejo hitreje od administrativnih mlinov. V oči namreč bode dejstvo, da je tramvajska proga med Trstom in Opčinami šest let po nesreči še vedno neuporabna. Vsake toliko časa se sicer na poskusno vožnjo zapelje kakšen tramvaj, a vselej brez potnikov. In v zgodovini openskega tramvaja je bilo nesreč kar nekaj, a do tako dolgih prekinitev voženj ni prihajalo. Spomnimo, da je nesreča iz leta 2016 praktično enaka tisti, ki se je zgodila leta 2000 in je terjala še enkrat več ponesrečencev. Vmes so progo tudi temeljito obnovili, zaradi česar je bila med letoma 2012 in 2014 tudi zaprta. Dveletna obnova je stala poldrugi milijon evrov.

Približno toliko bo stala tudi tokratna obnova, ki pa se vleče kot jara kača. Včeraj nam je sicer vodja občinskega oddelka za prometno infrastrukturo Luigi Fantini zagotovil, da so vsa predvidena dela zaključili in da so dokumentacijo že poslali na ministrski organ, ki izdaja uporabna dovoljenja. Na vprašanje, kdaj pričakujejo, da bodo iz Rima prejeli avtorizacijo, občinski inženir ni želel odgovoriti, saj se zaveda, da je bilo napovedi o ponovnem zagonu proge v vsem tem času za eno celo morje.