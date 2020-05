Šestdesetletnik kradel v Miljah

Policisti miljskega komisariata so včeraj (torek) dopoldne aretirali 60-letnega Tržačana V.R. zaradi poskusa tatvine v stanovanju v Miljah, kjer prebiva starejši moški. V.R., ki je zaradi podobnih tatinskih akcij in pohodov imel že večkrat opravka s policijo in sodstvom, se je okoli 9. ure zjutraj vtihotapil v stanovanje priletnega Miljčana, pri čemer je izkoristil odprto okno na zadnji strani hiše. Pri tem pa ni imel sreče, saj ga je lastnik zasačil, medtem ko je brskal po njegovih dragocenostih z očitnim namenom, da bi jih odtujil: lastnik je tatu blokiral, sosed pa je hitro poklical policijo, ki je na lice mesta poslala dve izvidnici pod vodstvom podkvestorja Micheleja Vecchieta. Policisti so tako aretirali nepridiprava, pri katerem so našli tudi nož in druge predmete, ki so služili za vlom. Za vse to si je V.R. prislužil prijavo, poleg tega pa so mu naprtili še denarno kazen v višini 400 evrov zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov za zajezitev koronavirusa, prav tako so ga kaznovali tudi, ker je avto parkiral na območju avtobusne postaje.