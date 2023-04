Sežanski Inkubator spodbuja in podpira

Tista o sežanskem Inkubatorju, podporni organizaciji za inovativne potencialne podjetnike in start-upe, ki med drugim zagotavlja infrastrukturne pogoje študijev, ki potekajo v Sežani, je zgodba o rasti in uspehu, kot nazadnje dokazujejo poslovni rezultati med leti 2018 in 2022, ki so jih včeraj predstavili na sedežu v Sežani.

V zadnjih štirih letih je družba opravila več kot 11 tisoč svetovalnih in mentorskih ur, sodelovala s preko sto strokovnjaki ter številnimi visokošolskimi ustanovami, lokalnimi zavodi, organizacijami in podjetji ter bila aktivna na več kot 130 organiziranih domačih in mednarodnih dogodkih, je izpostavil direktor Dorijan Maršič. »Evalvirali smo preko 150 poslovnih idej – od tega je nastalo 26 novih podjetij – od sp-jev do d.o.o. Pridobili smo novo poslovno enoto v Kopru, razširili delavnico oz. laboratorij za kamen in razvijali nove podjetniške ter študijske programe,« je opozoril in namignil, da se tačas zaključuje postopek akreditacije Visoke strokovne šole za oblikovanje in fotografijo v Sežani in se nakazuje širjenje v Občino Hrpelje - Kozina.

Trendi so v glavnem navzgor, je bil upravičeno ponosen direktor: kar so zasnovali, so dosegli in celo presegli, tako tudi financiranje programov.