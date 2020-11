Sharper ali evropska noč raziskovalcev

Ljubitelji znanosti, ki so septembra pogrešali tradicionalno evropsko noč raziskovalcev, bodo od 26. do 28. novembra prišli na svoj račun. Jesenski dogodek so zaradi pandemije letos preložili za dva meseca, ga prenesli na splet in spremenili v tridnevni festival, ki bo potekal sočasno v trinajstih italijanskih mestih.

Več kot 130 znanstvenikov iz petdesetih držav bo v Italiji predstavilo svoje delo na poljuden način in z delavnicami ter virtualnimi ogledi približalo svet znanstvenega raziskovanja mlajši in starejši publiki. Trst je bil tudi letos med izbranimi lokacijami, to pa po zaslugi Znanstvenega imaginarija in tržaških znanstvenih središč, ki so s projektom o trajnostnem razvoju Sharper (Sharing Researchers’ Passion for Evolving Responsabilities) ponovno naleteli na odobravanje Evropske komisije in na pomladanskem izboru dosegli najvišjo možno oceno.

Spletno različico evropske noči raziskovalcev bo uvedlo krajše uradno odprtje v četrtek, 26. novembra, ob 15.20. Ob 18. uri pa bo čas za prva predavanja na temo umetne inteligence, ki jih prireja Area Science Park.

Petek zjutraj bo posvečen virtualnim obiskom tržaških znanstvenih središč oz. sinhrotrona Elettra v Bazovici, mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo ICGEB ter zavoda za astrofiziko in tržaškega observatorija INAF. V popoldanski urah bo zavod za jedrsko fiziko INFN povabil gledalce na obisk ženevskega znanstveno-raziskovalnega centra CERN in ogled poskusa Compact moun solenoid. Sledil bo Maraton znanstvenikov, t.j. niz srečanj z raziskovalci, ki svoje delo opravljajo v enem ali več središčih na Tržaškem in drugje.

Mlajše znanstvenike bodo nedvomno razveselile sobotne Znanstvene igre.

Predavanja bodo dostopna na spletnih straneh Znanstvenega imaginarija in dnevnika Il Piccolo. Virtualnim ogledom in delavnicam pa bodo namenili prostor na platformi Zoom. Potrebna je rezervacija. Več informacij na www.immaginarioscientifico.it.