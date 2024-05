Iz Slovenije pet novih članov Evropske filmske akademije

Članom Evropske filmske akademije (EFA), ki glasujejo za evropske filmske nagrade, se je letos na novo pridružili pet iz Slovenije. Skupno je iz Slovenije v akademiji 54 članov, so za STA potrdili pri akademiji. Kot so še odgovorili, je član upravnega odbora akademije slovenski producent Danijel Hočevar.

Poleg Slovenije Hočevar (produkcijska hiša Vertigo) zastopa še Albanijo, BiH, Hrvaško, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo.

Upravni odbor in izvršno vodstvo EFA predlagata kandidata za predsednika ali predsednico akademije. Ta je izvoljen z večino glasov vseh članov akademije z volilno pravico, ki jih je približno 4600.

Kot so v Evropski filmski akademiji odgovorili na vprašaja STA, so novi člani akademije iz Slovenije režiserka in scenaristka Rahela Jagrič Pirc, montažer zvočnih učinkov in oblikovalec zvoka Miha Jaramaz, filmski kritik in urednik Matic Majcen, producentka Zala Opara (Vertigo) ter oblikovalec zvoka Julij Zornik.

Skupno je EFA letos dobila 709 novih članov. Vsi so, kot so objavili na spletni strani akademije, priznani filmski profesionalci in bodo lahko glasovali za evropske filmske nagrade. Imena vseh novih članov je EFA objavila na dan Evrope, 9. maja.

Nove člane akademija v svoje vrste povabi enkrat letno. Letos je članstvo v akademiji sprejelo rekordnih 709 evropskih filmskih ustvarjalcev, kar po navedbah EFA »še krepi glas evropske kinematografije po vsem svetu«.

Med novimi člani EFA je 49 odstotkov žensk in 50 moških. Odstotek se jih opredeljuje kot nebinarne. Največ novih članov je iz Nemčije (114), Italije (58), Grčije (50), Velike Britanije (50), Švice (37), Francije (36) in Poljske (36). Veliko članov prihaja tudi iz Španije (26), Češke (26), Ukrajine (24), Romunije (23) in Turčije (20). Skupno so se EFA letos pridružili novi člani iz 44 držav.

Skoraj četrtina novih članov, 23 odstotkov, je mlajših od 36 let, kar krepi zastopanost mlajše, a vidne generacije evropskih filmskih ustvarjalcev znotraj EFA. Na splošno v akademijo vabijo vse več članov, ki predstavljajo umetnost in obrt filma. V prihodnjih letih si Evropska filmska akademija želi še povečati število članov, ki delajo kot montažerji, produkcijski oblikovalci, oblikovalci zvoka, skladatelji, oblikovalci pričesk in vizažisti ali kostumografi.