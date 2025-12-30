Shod za mir po tržaških ulicah

Že od osemdesetih let poteka na dan 1. januarja tudi v Trstu shod za mir, ki ga prireja Odbor za mir in sožitje Danilo Dolci. Mirovniki se bodo zbrali v četrtek ob 15.30 pod mestno hišo, pri tabli, ki spominja na Mussolinijevo razglasitev rasnih zakonov. Štartali bodo ob prefekturi, nadaljevali proti grško-pravoslavni cerkvi, dalje proti Ulici san Nicolò, Joyceovemu mostu, Ponterošu, kjer bodo v spomin na vse migrante, ki so življenje izgubili v morju, v vodo spustili cvetje. Mimo cerkve sv. Spiridona bodo po ulicah Filzi in Milano prišli do Trga Oberdan 4, kjer so SS-ovci mučili svoje žrtve. Shod se bo predvidoma zaključil ob 17.30.

»V Trstu kot drugje želimo s shodom opozoriti na potrebo po miru,« je na Velikem trgu včeraj dejal predsednik odbora Luciano Ferluga in napovedal, da bo pohod letos posvečen štirim priseljencem, ki so leta 1973 umrli od mraza v Borštu, in dolgoletni predsednici VZPI - ANPI Stanki Hrovatin. »V življenju si je prizadevala za vrednote miru, enakosti, bratstva, sožitja in solidarnosti.«

Tako kot lani je bil Ferluga kritičen do prepovedi prefekture, ki iz varnostnih razlogov ne dovoljuje zbiranja na Velikem trgu. »Lepo bi bilo, da bi Občina Trst pristopila k pobudi. Zakaj ne bi tudi oni korakali v sprevodu v imenu svetlega ideala miru, kot posamezniki brez strankarskih zastav, drug ob drugem? Očitno ni politicne volje,« je sklenil.