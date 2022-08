Silovito čelno trčenje pri Štivanu

Ob 15. uri je na deželni cesti št. 14 pri štivanski papirnici Burgo prišlo do silovitega čelnega trčenja med avtomobilom lexus, ki je po navedbah nabrežinskih karabinjerjev iz neznanih vzrokov zapeljal na nasprotno vozišče, in vozilom land rover freelander. V trčenju sta se po prvih informacijah poškodovala oba voznika, reševalci službe 118 so jima nudili pomoč na kraju in ju nato odpeljali v bolnišnico. Vpletena voznika sta 70-letni voznik lexusa iz Štarancana, ki si je huje poškodoval prsni koš, in 36-letni voznik freelanderja iz Manzana, ta si je poškodoval nogi.

Vzrok nesreče ugotavljajo devinski karabinjerji, ki obenem urejajo promet. Zaradi nesreče je na deželni cesti namreč nastal večji prometni zastoj, vozila preusmerjajo na druge ceste.