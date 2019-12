Silvestrovanje za vse okuse

Silvestrovanje na osrednjem Velikem trgu bo namenjeno najširšemu krogu obiskovalcev in vsem generacijam. Od starega leta se bo mogoče posloviti ob različnih glasbenih žanrih in ob zabavnih vložkih komika Andra Merkuja, ki se bo vživel tudi v lik predsednika vlade Giuseppeja Conteja, v novo leto pa bodo obiskovalci prestopili v barvah ognjemeta z morja pred osrednjim trgom. Silvestrovanje se bo začelo ob 22.30, končalo pa se bo ob 1.30. Za organizacijo prazničnega dogajanja in program bo tržaška občinska uprava namenila okoli 115 tisoč evrov. Največ denarja bo šlo za najem odra (39.000 evrov) in za varnost (20.000 evrov), ognjemet bo stal 17.000 evrov, glasbeni program pa malo manj kot 19.000.

To sta na današnji uradni predstavitvi silvestrskega programa na prostem povedala občinski odbornik za turizem Giorgio Rossi in župan Roberto Dipiazza, ki sta napovedala tudi eno novost. Na pročelju Mestne hiše bodo letos obiskovalci lahko občudovali prav poseben svetlobni »show«, za katerega bo Občina Trst odštela 17.000 evrov.