Simulator bo ostal v bolnišnici zaradi okužbe sečil (VIDEO)

»Ne počutim se dobro. Srce mi močno utripa in boli me rama.« 81-letnega Tržačana Paola je včeraj v bolnišnico pripeljala hči. Na urgenci ga je sprejela zdravnica, ob kateri sta zanj poskrbela zdravstveni delavec in medicinska sestra. Paolo se je močno potil, se obračal proti zdravnici in prestrašeno odpiral ter zapiral oči. Zbodli so ga v prst in preverili raven glukoze v krvi – prenizka. Zato so mu ponudili malo sladkane vode. Kakor so ga dvignili je potožil, da ga močno boli trebuh in začel mahati z roko. Že nekaj dni s težavo urinira, kljub temu da redno pije, je povedal v narečju. Po elektrokardiogramu, ki je pokazal, da je s srcem vse v redu, so mu opravili izvid krvi in mu v sečni mehur vstavili urinski kateter. Nekaj dni bo moral ostati v bolnišnici zaradi okužbe sečil.

Zakaj smo zapisali Paolovo zgodbo? Ker je po svoje neobičajna, saj je Paolo super tehnološko razvita lutka z umetno inteligenco, robotskimi okončinami in fiziološkimi reakcijami oziroma humanoidni simulator HAL s5301, ki ga proizvaja podjetje Accurate - Gaumard Scientific. Januarja so ga predstavili v Floridi, danes pa kot edini primer v Evropi domuje v Centru za medicinske simulacije in napredno usposabljanje tržaške univerze v katinarski bolnišnici in mlade študente spodbuja k reševanju bolj ali manj zapletenih kliničnih primerov.

Včeraj smo lutko spoznali novinarji. Govorila je v tržaškem narečju, saj jo je iz sosednje režijske sobe vodil študent zadnjega letnika medicine. Kdor je lutko Paola oskrboval na bolnišnični postelji, ni vedel za njegovo patologijo, sam se je moral s pomočjo pacientovih besed oz. bolečin dokopati do diagnoze. »Lutki lahko preverjamo diabetes, lahko boleha za kako infekcijo, se poti. Kakor bi bila živa, kar spodbuja študente, da z njo ravnajo drugače. Ko je diagnoza postavljena, je v drugi sobi čas za izobraževanje s pogovorom s študenti o tem, kar se je dogajalo v urgentni sobi – kako bi oni ravnali, kaj bi še preverili, kaj izboljšali, kaj bi bilo dobro izpostaviti,« je povedala zdravnica in izredna profesorica endokrinologije Stella Bernardi.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.