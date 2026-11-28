Gasilcem pravijo, da ne delajo ničesar, kar je dobro, ker kadar posežejo, se je zgodilo nekaj hudega ali vsaj neprijetnega. Splošno mnenje velja za poklicne gasilce, za prostovoljne je še huje, ker niti ne prejemajo plače za čas, ki ga uporabijo za to, da pomagajo drugim in se stalno usposabljajo. Ravno usposabljanje pa je pomembno pri čim bolj učinkovitih intervencijah.

V sklopu usposabljanja je danes potekala večja gasilska vaja, ki jo je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Breg iz dolinske občine v sodelovanju z deželno gozdarsko službo in civilno zaščito FJK. Pri vaji so simulirali požar v naravnem okolju večjih razsežnosti, ki se je nekaj pred deveto uro zjutraj vnel nad Drago in se zaradi vetra hitro širil proti vrhu Stene. Na mesto so prišli med prvimi poklicni gasilci z Opčin, deželna gozdarska služba, PGD Breg in miljski prostovoljci civilne zaščite. Namišljeni požar je še napredoval do kraškega roba nad Dolino Glinščice ter začel ogrožati Jezero, tako da je bilo potrebno aktivirati poseg helikopterja za hitrejše posredovanje tudi z zraka. Organizatorji so se sicer odločili, da helikopter ne prileti, predvsem zaradi varnosti, saj je skozi vso vajo pihala močna burja.