Niz štirih predavanj o polpretekli zgodovini naših krajev in širšega območja, o fašizmu in nacizmu, ki jih prirejata Zveza vojnih invalidov in krožek Krut, je v ponedeljek uvedel italijanski zgodovinar Carlo Spartaco Capogreco. V pogovoru z zgodovinarko, raziskovalko in predsednico tržaškega odseka zveze Aned Dunjo Nanut se je gost poglobil v fašistična taborišča v Italiji, od Ferramontija v Kalabriji do Reniccija v Toskani. Zbrane je uvodoma pozdravil Milan Pahor, ki je ugotavljal, kako malo so ljudje v Italiji vedeli o taboriščih in kako so ta povezana tudi s Slovenci.

Dunja Nanut je o gostu, vnetem raziskovalcu, dejala, da je sestavil pravi »atlas fašističnih taborišč v Italiji« od svoje prve temeljne študije Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo d’internamento fascista (1940-1945) mimo odmevnega dela I campi del duce (slovenski prevod Fašistična taborišča) do monografije o Renicciju in novejših raziskavah o internaciji na Sardiniji. Opozorila je na težave pri raziskovanju usod slovenskih in hrvaških internirancev, ki so bili po kapitulaciji Italije iz fašističnih deportirani v nemška taborišča, kjer so se za njimi pogosto izgubile sledi v arhivskih seznamih.

»Pri sedemnajstih letih sem v neki nestrokovni reviji prebral o konfinirancih v taborišču z belimi barakami. Lotil sem se raziskovanja, ne da bi vedel, kaj iščem in kaj bom našel. Informacij ni bilo nikjer, niti v najuglednejših zgodovinskih pregledih Kalabrije vse do 80. let prejšnjega stoletja,» je povedal Capogreco. Leta 1987 je tako nastala prva italijanska knjiga o fašističnem taborišču v Italiji, »saj so bile te teme in vprašanja načrtno zamolčane, utišane, kot bi velika vesoljska ladja prišla in odletela, ne da bi za seboj pustila ničesar.«

Popoln molk v uradnem zgodovinopisju - italijanska vlada ni nikoli podala uradnega opravičila ali priznanja za zločine v taboriščih, kot je bil Rab - ga je spodbudil, da se vse življenje posveča vračanju spomina na tisoče pozabljenih internirancev. Tako raziskovanje so sprva spodbujali neodvisni raziskovalci zunaj akademskih krogov («storici scalzi« ali »bosi zgodovinarji«), saj je uradno zgodovinopisje temo zanemarjalo.